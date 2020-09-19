شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل طفرة فى إصابات كورونا بصفوف الأطفال.. 30% نسبة انتشاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة البحرينية، عبر منصاتها الاجتماعية بأن فيروس كورونا انتشر فى صفوف الأطفال بنسبة 30% من الحالات القائمة والتى تشكل 6959 حالة حتى يوم أمس، ما يعنى أن هناك أزيد من 2087 طفل مصاب بالفيروس وأغلبهم بسبب المخالطة وتهاون البعض فى اتخاذ الإجراءات والاحترازات اللازمة واتباع التباعد الاجتماعى لمكافحة الفيروس.

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، أعلنت وزارة الصحة بأن عدد الإصابات يوم أمس أظهرت تسجيل 690 حالة قائمة جديدة منها 125 حالة لعمالة وافدة، و544 حالة لمخالطين لحالات قائمة و21 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 613 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالى للحالات المتعافية إلى 56700

وقالت الصحة أن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 43 حالة، والحالات التى يتطلب وضعها الصحى تلقى العلاج بلغت 157 حالة، فى حين أن 6916 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالى للحالات القائمة الذى بلغ 6959 حالة قائمة.

وشدد الفريق الوطنى الفريق الوطنى الطبى للتصدى لفيروس كورونا (كوفيد-19) على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى خلال الأسبوعين الماضين، للمساهمة فى خفض معدل الإصابات، وتسطيح معدل الإنتشار، والحث على الالتزام من أجل البحرين.