شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة السودان تبحث مع لجنة الوساطة ترتيبات التوقيع النهائي على اتفاق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي ومحمد حسن التعايشي عضو المجلس، مع لجنة الوساطة بقيادة توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، خلال اجتماع عقد في الخرطوم، الترتيبات التي أعدتها لجنة الوساطة الجنوبية لمراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل في الثالث من أكتوبر المقبل بجوبا.

وقال محمد حسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، في تصريح صحفي، إن الاجتماع استعرض الترتيبات خاصة ما يتعلق بالدعوات التي قدمت إلى رؤساء الدول الافريقية والعربية وممثلي الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي.

Advertisements

وأضاف التعايشي أن الاجتماع ناقش أيضا ضرورة مشاركة ممثلي مناطق النزاعات في النيل الأزرق (جنوب)، وجبال النوبة (جنوب)، ودارفور (غرب)، والمناطق الأخرى في هذا الحدث الذي يمثل مرحلة هامة للغاية في تاريخ السودان وبداية جديدة لمعالجة قضايا الحرب والسلام.

وأوضح أن الوفد الحكومي اطمأن على الترتيبات التي وضعتها لجنة الوساطة، مشيرا إلى أن المشاورات ستتواصل لإعداد المسودة النهائية للاتفاق باللغتين الإنجليزية والعربية، قبل وقت كاف من موعد التوقيع.

وقال الناطق الرسمي باسم وفد حكومة السودان، إن الجهود ستتواصل لإكمال عملية السلام مع بقية الأطراف التي لم تكن جزءا من الإتفاق، مؤكدا توفر الإرادة الشعبية والرسمية والدولية لبناء الدولة المدنية وتحقيق السلام في السودان، وأن السلام سينعكس أمنا واستقرارا على الشعبين في السودان وجنوب السودان.