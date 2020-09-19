شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فيضان السودان تعلن الانخفاص التدريجى فى مناسيب النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، تأرجح مناسيب النيل فى الأحباس المختلفة بين الاستقرار والارتفاع الطفيف والانخفاض التدريجى، بينما لا يزال منسوب محطة شندى فى أعلى مستوياته.

وأشارت اللجنة فى بيانها اليوم، إلى أن وارد محطة الديم عند الحدود "السودانية - الإثيوبية" ليوم غد الأحد، سيكون فى حدود 570 مليون متر مكعب، بينما يكون وارد العطبراوى فى حدود 145 مليون متر مكعب.

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وسجلت محطة ود مدنى اليوم 19.50 مترا ومن المتوقع أن تنخفض غدا إلى 19.47 مترا، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 18.45 مترا ومن المتوقع أن تنخفض غدا إلى 18.42 مترا، وسجلت الخرطوم اليوم 17.37 مترا، ويتوقع أن تنخفض غدا إلى 17.32 مترا، وسجلت محطة شندى اليوم 18.34 مترا ويتوقع أن تسجل غدا 18.31 مترا، بينما سجلت محطة عطبرة اليوم 15.68 مترا ويتوقع أن تسجل غدا 15.75 مترا، وسجلت دنقلا اليوم 14.98 مترا وتنخفض غدا إلى ١٤.٩٧ مترا

فيما دعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر.