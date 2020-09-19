اليمن.. مقتل 14 حوثيا بينهم قياديان بمواجهات مع قوات الحكومة

اليمن /الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي"، السبت، مقتل 14 من مسلحيها بينهم قياديان بارزان برتبة عميد، خلال مواجهات مع قوات الحكومة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (النسخة الحوثية)، أنه "تم تشييع 14 من أفراد الجيش واللجان الشعبية (عسكريين ومسلحين حوثيين) بالعاصمة صنعاء".

وأضافت الوكالة: "بين من تم تشييعهم، قياديان بارزان برتبة عميد هما عادل العياني ويحيى قعيش".

وأفادت بأن "الجميع سقطوا أثناء مواجهة العدوان"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول شكل المواجهات أو أماكن وقوعها.

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واشتدت المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع أغسطس /آب الماضي ، في عدة جبهات، خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، إضافة إلى نزوح العديد من الأسر.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى النزاع المرير إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.