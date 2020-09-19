اليمن /الخليج 365
أعلنت جماعة "الحوثي"، السبت، مقتل 14 من مسلحيها بينهم قياديان بارزان برتبة عميد، خلال مواجهات مع قوات الحكومة اليمنية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (النسخة الحوثية)، أنه "تم تشييع 14 من أفراد الجيش واللجان الشعبية (عسكريين ومسلحين حوثيين) بالعاصمة صنعاء".
وأضافت الوكالة: "بين من تم تشييعهم، قياديان بارزان برتبة عميد هما عادل العياني ويحيى قعيش".
وأفادت بأن "الجميع سقطوا أثناء مواجهة العدوان"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول شكل المواجهات أو أماكن وقوعها.
واشتدت المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع أغسطس /آب الماضي ، في عدة جبهات، خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، إضافة إلى نزوح العديد من الأسر.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.
وأدى النزاع المرير إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مقتل 14 حوثيا بينهم قياديان بمواجهات مع قوات الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.