العراق و"يونامي" يبحثان التعاون لضمان انتخابات مبكرة نزيهة

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

بحثت الحكومة العراقية مع البعثة الأممية في البلاد "يونامي"، السبت، التعاون المشترك لضمان إجراء انتخابات برلمانية مبكرة نزيهة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع رئيسة "يونامي" جينين بلاسخارت، في مقر الحكومة بالعاصمة بغداد، بحسب بيان لمكتب الكاظمي.

وذكر البيان، أن الكاظمي وبلاسخارت بحثا "التعاون المشترك في مجال التنسيق لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، ودور بعثة الأمم المتحدة بالمراقبة لضمان انتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف أن الجانبين تناولا أيضا "دور البعثة فيما يخص ملف النازحين، وبحث الجهود الحكومية في حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن"، دون مزيد من التفاصيل.

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وكانت حكومة الكاظمي قد حددت 6 يونيو/ حزيران المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وتطالب قوى سياسية فضلا عن الحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، بإجراء الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان نزاهتها.

ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الاستحقاق، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي، بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.

وكان البرلمان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي مناقشة تشريع القانون الجديد الذي من شأنه فسح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة.

إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود رئيسية في القانون بينها تلك المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة، وكذلك اعتماد التصويت المباشر للمرشح أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية.

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