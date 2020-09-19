الدفاع التركية: تحييد 8 إرهابيين شمالي سوريا

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 8 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وأفاد الوزارة في بيان، السبت، أن قوات الكوماندوز تمكنت من تحييد 8 إرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام" خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأكدت الوزارة أنها لن تسمح بزعزعة مناخ الاستقرار والأمن في المنطقة بعد تحريرها من الإرهاب.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.