قيادي انفصالي يمني: فقدنا الأمل بـ"الانتقالي الجنوبي"

اليمن/ عزيز الأحمدي/ الخليج 365



أكد قيادي بارز في الحراك الجنوبي باليمن، السبت، "فقدان الأمل" بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في تحقيق تطلعات الجنوبيين.



جاء ذلك في تغريدة للأكاديمي المؤيد لانفصال الجنوب، عبد الرحمن الوالي عبر حسابه على "تويتر" بعد يومين من اندلاع احتجاجات على انقطاع الكهرباء، وتردي الخدمات في عدن.



وقال الوالي: "سبق وقلنا أنه لا أمل في الحكومة (اليمنية)، فهي معادية للجنوب (..)، كان لدينا أمل بالانتقالي لكنه تبدد".



واعتبر أن "حياة الجنوبين تحولت إلى مأساة، بسبب مرتزقة الشرعية (الحكومة اليمنية)، و(المجلس) الانتقالي، وأدوات التحالف" دون مزيد من التفاصيل.



وتزايدت حدة الخلافات بين الانتقالي، ومكونات رئيسة في الحراك الجنوبي، وسط اتهامات للمجلس بالارتهان التام للإمارات.



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والخميس، شهدت عاصمة البلاد المؤقتة عدن احتجاجات على تردي الخدمات، وانقطاع التيار الكهرباء لساعات طويلة، وفق سكان محليين للأناضول.



وقطع المحتجون شوارع رئيسة في مدينتي المنصورة، والتواهي بعدن، وأضرموا النيران في الإطارات، ومنعوا المركبات من العبور.



والمجلس الانتقالي الجنوبي، يتلقى دعما عسكريا وسياسيا من الإمارات التي تتواجد في اليمن منذ مارس/ آذار 2015، ضمن تحالف عسكري تقوده السعودية ضد الحوثيين.



وأعلن المجلس في أبريل/ نيسان الماضي، إدارة ذاتية للمحافظات الجنوبية، لكنه عاد وتخلى عنها أواخر يوليو/تموز، فور إعلان التحالف العربي آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.



وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي لتحقيق أهداف خاصة بها في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبوظبي.

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