لبنان.. الجيش يواصل البحث عن مفقودين حاولوا الهجرة بحرا

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365



يواصل الجيش اللبناني، السبت، البحث عن مفقودين حاولوا الهجرة بطريقة غير نظامية، على متن مركب كان متجها إلى قبرص.



جاء ذلك في بيان للجيش تلقت الخليج 365 نسخة منه، أكد فيه مواصلة قواته البحرية البحث عن مفقودين بعد غرق مركبهم الأسبوع الماضي.



وأفاد بأن الجيش كثف دورياته البحرية داخل المياه الإقليمية اللبنانية وخارجها، وعلى طول الشاطئ، بحثا عن مفقودين كانوا في عداد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة على متن أحد المراكب إلى قبرص.



وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، انطلق مركب من شاطئ البرج شمال لبنان متجها نحو قبرص الرومية، على متنه 50 شخصا وهو لا يتسع سوى لـ30، وأطلق عليه محليا اسم "عبارة الموت".



وأعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، العثور على قارب خارج المياه الإقليمية اللبنانية على متنه 37 شخصا، حاولوا الهجرة بطريقة غير نظامية.



Advertisements

وفور الإعلان عن غرق القارب، باشر الجيش اللبناني عمليات البحث عن مفقودين عددهم غير معلوم.



وفي سياق متصل، ذكرت قناة "الجديد" المحليّة (خاصة)، أن "القوة الضاربة (تتبع الجيش) في فرع المعلومات ألقت القبض على المدعو (ب.أ)".



وأوضحت أن المقبوض عليه "أحد المتهمين في تسهيل الهجرة غير الشرعية، وقد شارك في تسهيل إبحار ما عرف بعبارة الموت"‎.



والجمعة، أكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، "بذل كل الجهود لإنقاذ المهاجرين اللبنانيين من أبناء طرابلس (شمال لبنان)، لإعادتهم بكرامتهم إلى وطنهم".



ويشهد لبنان مؤخرا حركة هجرة غير نظامية عبر البحر إلى قبرص، بهدف الانتقال منها إلى أوروبا.



وأعادت إدارة قبرص الرومية، الأسبوع الماضي حوالي 115 مهاجرا غير نظامي وصلوا إليها من لبنان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.