مفتي الديار المصرية: التعطر سواء للرجال أو النساء يدخل في حيز النظافة ومظهر الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن التعطر سواء للرجال أو النساء، يدخل في حيز النظافة ومظهر الإنسان، مؤكدا أنه لابد أن يعيش الإنسان نظيف، وهذه مطلوبات شرعية، الإنسان يعيش في شكل جميل ونظيف فوق قلب نظيف.



وأوضح "علام"، خلال استضافته في برنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد" المصرية، أنه لابد أن يتفق الشكل الجميل مع الجوهر والقلب الطيب.

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وأضاف: " التعطر للمرأة يعني الظهور بسلوك حضاري، لكن بشرط ألا يكون ملفتا للنظر، أي يفضل الاقتصاد بما يكفل الرائحة الطيبة".

وأكد الدكتور شوقى علام، أن معركة الوعي هي السبيل الوحيد للنجاة، وأن عدم ترديد الشائعات مطلوب شرعاً لأن الإنسان مسؤول عن كل كلمة ينطق بها ويكتبها، وحتى كل إشارة يشير بها.

وأوضح المفتى: "تداول الأخبار الكاذبة أو كتابة أخبار ومنشورات غير حقيقة سنلقاه يوم القيامة وتقول: (ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها)".