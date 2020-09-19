محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون... ماذا دار بينهما

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مشيرة إلى أنه الطرفان بحثا خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف جوانب التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وأضافت: "كما ناقش ابن زايد والرئيس الفرنسي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط وجهود البلدين في دعم السلام والاستقرار في المنطقة".
ولفتت الوكالة إلى أن الطرفين تطرقا إلى أهمية معاهدة السلام التاريخية التي وقعتها دولة الإمارات ودولة إسرائيل، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، ودورها في تعزيز الاستقرار والأمان والعيش بسلام وتحقيق التنمية والازدهار لصالح شعوب المنطقة جميعا ومستقبلها.
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أبرز بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين
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