مصر.. الحكومة تناشد المواطنين سرعة التقدم بطلبات تصالح مخالفات البناء

وقال مدبولي، خلال زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، إن "الدولة حريصة أن كل رقعة تمتد ليها أيادي التنمية والتعمير، مشيرا أن البناء العشوائي يجب أن يتوقف لأنه يكلف الدولة الكثير من الأموال".
وأضاف "أناشد المواطنين انتهاز فرصة المدة الخاصة بقانون التصالح وتقنين أوضاع المخالفات اللى تمت، وأى قرار سوف ندرسه للتيسيير على المواطن فيما يخص الإجراءات الإدارية وأى شىء هنجده لصالح المواطن المصرى سيتم ولن نتردد فيه".
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ونادى شعراوي بضرورة الاستفادة من الفرصة الحالية التي تقدمها الدولة للمواطنين لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.
وقال شعراوي، إن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، والتي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر.
وحول الأوراق المطلوبة للتصالح، أوضح وزير التنمية المحلية أنه يمكن الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح، واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالتخفيف على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.
وكشف وزير التنمية المحلية، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين في كافة المحافظات بلغت حوالي مليون و180 ألف طلب حتى 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.
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