شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة منتصف اليوم من تليفزيون الخليج 365: رئيس الوزراء يتفقد العاصمة الإدارية.. مقتل اثنين وإصابة 14 آخرين فى إطلاق نار بولاية نيويورك.. والأهلى يحتفل بلقب الدورى بعد مباراة المقاصة الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهلا بكم في نشرة أخبارِ منتصف اليوم من تليفزيون الخليج 365، لأهمِ وآخرِ الأخبار محلياً وعالمياً حتى الساعة، من إعداد محمد الحناوى وتقديم شروق وجدى ورغدة بكر.





زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل فى مشروعاتها المختلفة، فى ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات.

وعقد رئيس الوزراء فى مستهل الزيارة اجتماعًا مع المسئولين، شدد خلاله على حجم العمل الكبير الذى تشهده العاصمة بمختلف مشروعاتها، مؤكدا أن التحدى الأكبر هو الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الاهتمام بالانتهاء من رصف الطرق الرئيسية وبأعمال تنسيق الموقع، وأعمال التشجير، بما يساهم فى إضافة لمحة جمالية وحضارية.

ومن ناحية أخرى، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرةُ التعاون الدُولي، والسفيرُ الأمريكيِ بالقاهرة، مركزَ تجميعِ الحاصِلاتِ الزراعيةِ بالأقصر، والمركزَ التدريبيِ للتعبئةِ والتغليفِ للحاصلاتِ الزراعيةِ البُستانيةِ التصديرية، وكذلك محطةِ التعبئةِ والتغليف، بعدَ إعادةِ تأهيلهِمِا.

ومن ناحيته، أكد المندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الأفريقي، السفير أسامة عبد الخالق، على دعم وتضامن مصر الكامل مع تطلعات شعب مالى نحو السلام والتنمية.

وشدد عبد الخالق خلال اجتماع مجلس السلم والأمن حول تطورات الموقف في مالي، والذي عقد اليوم، على ضرورة استعادة النظام الدستوري بشكل عاجل، وأهمية الحوار الوطني المالي كأداة لا غنى عنها من أجل التوافق على خارطة طريق للانتقال السياسي بالبلاد بشكل يحفظ السلم والأمن.

ومن جانبها، أطلقت وزارةُ الصحةِ، سبعَ قُوافلٍ طبيةٍ ضمنَ مُبادرةِ رئيسِ الجمهوريةِ "حياة كريمة"، على مدارِ اليوم وغدٍ للكشفِ والعلاجِ مجانًا في بعض التخصصاتِ الطبية.

وأوضحت الوزارةُ أن القوافلَ سَتُغطى محُافظات (كفر الشيخ - بني سُويف - الفيوم - الإسكندرية - سوهاج - القليوبية - البحر الأحمر).

وفى الجيزة، نفذت أجهزة المحافظة غلقا كليا لشارعِ الهرم فى تقاطعُهِ مع محور المنصورية، وذلك في إطارِ الأعمالِ الإنشائيةِ الخاصةِ بمشروعِ الكوبري العلوي، الذي يتمُ تنفيِذِهِ بالمحور.

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وأشارت المحافظة في بيان، أن الإغلاق يتمُ على مرحلتين، تبدأُ المرحلةُ الأولى اليوم حتى الساعة الحادية عشر، وتكون المرحلة الثانية يوم الثلاثاء القادم ابتداءً من الثانية عشر صباحاً وحتى الحادية عشرَ مساءً.

وبالنسبة للأخبار العالمية، قُتلَ اثنين وأصيبَ أربعةَ عشرَ آخرين فى إطلاقِ نار بولايةِ نيويورك الأمريكية، وأفادت وسائلُ إعلام أمريكية، أنه تمَ نقلُ المُصابينَ إلى المستشفى ولم تَنشُر الشرطة أسماءَ الضحايا ولم تحددُ هَوية المشُتبه بهِم.

وفى الاقتصاد، تراجعت أسعار الذهب اليوم فى مصر بقيمة جنيهين، وسجل سعر أوقية الذهب عالميا ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين دولارا.

وسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى مصر 851 جنيها للجرام، فيما سجل عيار "18" 729.42 جنيه للجرام، وسجل عيار "24" 972.57 جنيها للجرام.

وفى أخبار الرياضة تناولت النشرة اليوم اتفاق لاعبو الأهلى وأعضاءُ الجهازُ الفنى والإدارى على إقامةِ احتفالية مصغرة فى استاد القاهرة، مساءَ اليوم احتفالاً بِحَسمِ الدورى قبل سبعِ جولات من نهايته.

ويخوضُ فريق الأهلى فى الثامنة من مساء اليوم، مباراة مِصر المقاصة باستاد القاهرة، ضمنَ مُنافساتِ الجولةِ الثامنة والعشرين لبطولةِ الدورى المُمتاز، بعدما حسم بطولة الدورى المُمتاز رسمياً بعد خَسَارة الزمالك أمس أمام أسوان بهدف نظيف.

وابتعد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للزمالك، عن حسابات العودة إلى قيادة الفريق الأبيض خلال المرحلة الحالية.

ولم يستطع وكيل جروس إقناعه بالعودة إلى قيادة الزمالك، رغم ترحيب إدارة القلعة البيضاء بكافة الطلبات الخاصة بالمدرب السويسرى، ليبتعد بذلك عن حسابات العودة إلى قلعة ميت عقبة.

وإلى أخبار الطقس حيث تتوقعُ هيئةُ الأرصاد الجوية، أن يشهد غداً الأحد، طقس مائل للحرارةِ على القاهرة والوجه البحري، مُعتدل على السواحلِ الشمالية، شديد الحرارة على الصعيد نهاراً.

وليلاً تتوقعُ هيئةُ الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.. مُعتدل على الصعيد.

وعن درجات الحرارة غداً الأحد، القاهرة العظمى خمسٌ وثلاثين درجة والصغرى خمسٌ وعشرين، والإسكندرية العظمى اثنتين وثلاثين درجة والصغرى خمسٌ وعشرين.. وأسوان العظمى ستٍ وأربعين درجة والصغرى تسعٍ وعشرين.