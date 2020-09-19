وزير الخارجية العراقى يحذر من إعادة داعش لتنظيم قوته فى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر فؤاد حسين وزير الخارجية العراقى، من اعادة داعش لتنظيم قوته فى البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة مصممة على جمع السلاح المنفلت.
وأضاف وزير الخارجية العراقى للعربية: "يجب التعامل مع العراق كدولة ذات سيادة"، لافتا إلى وجود ضغوط أوروبية لتخفيف أحكام مقاتلي داعش الأجانب.
وكان وزير الخارجية العراقي قد أكد مؤخرا أن تنظيم داعش يحاول العودة في العراق وسوريا وبعض مناطق أفريقيا، وأضاف وزير الخارجية العراقى: نطلب من دول الجوار احترام سيادتنا وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية.
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