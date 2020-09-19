اخبار الخليج

وزير الخارجية العراقى يحذر من إعادة داعش لتنظيم قوته فى البلاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يحذر من إعادة داعش لتنظيم قوته فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر فؤاد حسين وزير الخارجية العراقى، من اعادة داعش لتنظيم قوته فى البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة مصممة على جمع السلاح المنفلت. 

وأضاف وزير الخارجية العراقى للعربية: "يجب التعامل مع العراق كدولة ذات سيادة"، لافتا إلى وجود ضغوط أوروبية لتخفيف أحكام مقاتلي داعش الأجانب. 

Advertisements

وكان وزير الخارجية العراقي قد أكد مؤخرا أن تنظيم داعش يحاول العودة في العراق وسوريا وبعض مناطق أفريقيا، وأضاف وزير الخارجية العراقى: نطلب من دول الجوار احترام سيادتنا وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية العراقى يحذر من إعادة داعش لتنظيم قوته فى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا