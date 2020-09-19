شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يحذر من إعادة داعش لتنظيم قوته فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر فؤاد حسين وزير الخارجية العراقى، من اعادة داعش لتنظيم قوته فى البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة مصممة على جمع السلاح المنفلت.

وأضاف وزير الخارجية العراقى للعربية: "يجب التعامل مع العراق كدولة ذات سيادة"، لافتا إلى وجود ضغوط أوروبية لتخفيف أحكام مقاتلي داعش الأجانب.

Advertisements

وكان وزير الخارجية العراقي قد أكد مؤخرا أن تنظيم داعش يحاول العودة في العراق وسوريا وبعض مناطق أفريقيا، وأضاف وزير الخارجية العراقى: نطلب من دول الجوار احترام سيادتنا وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية.