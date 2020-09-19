شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت تسجيل 196 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 4540 حالة.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن الحالات الجديدة المصابة منها 191 حالة محلية، و5 حالات من بين القادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر.
وسجلت الوزارة أيضا حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30 حالة، فضلا عن تسجيل شفاء 161 حالة جديدة.
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