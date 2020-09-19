شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص فى تحطم طائرة الشحن الكينية بالمطار الدولى للصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب ثلاثة أشخاص أصيبوا إثر تحطم طائرة شحن في المطار الدولي بالعاصمة الصومالية "مقديشيو، وقال وزير النقل الصومالى "محمد عبدالله صلاد" اليوم السبت، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إن المصابين الثلاثة من بين أفراد طاقم الطائرة الأربعة، مشيرا إلى أن الحادث وقع بعدما أقلعت الطائرة من بلدة "بلدوين" الواقعة وسط الصومال إلا أنها عادت إلى المطار عقب حدوث مشاكل تقنية بها.

وكانت سلطات الطيران المدنى فى الصومال، أكدت اليوم السبت، تحطم طائرة شحن تابعة لشركة الخطوط الجوية الكينية "سيلفرستون آير" فى مطار آدم عدى الدولى بالعاصمة "مقديشيو"، وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن عن وجود خسائر فى الأرواح، مضيفة إلى أن صورا تم اتخاذها من موقع الحادث أظهرت اصطدام قمرة قيادة الطائرة بحاجز خرساني على بعد خطوات من البحر.

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