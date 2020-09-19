شكرا لقرائتكم خبر عن تميم عرض على نتنياهو المساعدة فى منع خروج مظاهرات بغزة ضد نقل سفارة أمريكا للقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي النقاب عن أن قطر قدمت فى عام 2018 عرضاً سخياً لتل أبيب يتمثل فى منع خروج أى مظاهرات فى قطاع غزة ضد إسرائيل عقب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأوضحت القناة، أن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل الثاني أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوسط بين إسرائيل وحماس، قدم خلالها عرضا بمنع مظاهرات متوقعة في غزة بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

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وذكرت القناة، أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بعث رسالة مع رجل الأعمال الفرنسي اليهودي فيليب سولومون والحاخام أفراهام مويال، تتضمّن عرضا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف المظاهرات وأعمال العنف من جانب حماس في قطاع غزة مقابل تحسين البنى التحتية في القطاع مثل الكهرباء والصرف الصحي، وبناء ميناء أو مطار فى القطاع.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر مقربة فى الخارجية الإسرائيلية، أن الوسيطين قد أخبراه، في لقاء بالعاصمة الفرنسية باريس، أن القطريين يعتقدون أن حماس تخطط لشيء كبير في غزة، يوم افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في 14 مايو 2018 و"أنهم يريدون المساعدة فى منع ذلك".

ووفق للقناة الإسرائيلية، فإن العرض القطرى عبر الوسيطين تضمّن موافقة قادة حماس وشخصيات فلسطينية فى قطاع غزة على المقترح.