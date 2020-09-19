شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الشرطة الإسرائيلية تحاول قتل فلسطينيا على طريقة "جورج فلويد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلى مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء قوات من الشرطة الإسرائيلية على شاب فلسطينى أعزل، حاول الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك عبر البلدة القديمة.
ويوضح المقطع أن عنصرين من الشرطة حاولا قتل الشاب من خلال الجلوس على عنقه بشكل وحشى، على طريقة الشاب الأمريكى جورج فلويد الذي قتل في شهر مايو الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية، أنه تم اعتقال الشاب بزعم اختراق القانون الإسرائيلى الذى يمنع الفلسطينيين الأقل من 60 عاما من دخول المسجد الأقصى المبارك.
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