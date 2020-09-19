شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم السبت هاتفيا، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف جوانب التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الجانبين ناقشا - خلال الاتصال - عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط وجهود البلدين في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.