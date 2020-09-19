شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تسجل 3907 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت تسجيل 3907 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم تسجيل 4234 حالة شفاء جديدة، فيما تم تسجيل 83 حالة وفاة جديدة في عموم العراق.

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