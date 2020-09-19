شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعيد فتح المساجد والمتنزهات مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة فى العراق، اليوم السبت، عن إعادة فتح المساجد والمتنزهات ومدن الألعاب، وقالت اللجنة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه تقرر إعادة فتح المساجد أمام المصلين، و المتنزهات ومدن الألعاب أمام المواطنين، مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد. وجددت اللجنة العليا دعوتها للمواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي والاستمرار في توخي الحذر والحيطة.

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