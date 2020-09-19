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رئيس وزراء العراق يبحث التنسيق مع الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات التشريعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت. وقال مكتب الإعلام التابع للحكومة العراقية، إنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك مع البعثة الأممية في مجال التنسيق، لإجراء الانتخابات التشريعية المبكّرة، والمقرر إجراؤها في يونيو من العام المقبل، ودورها في المراقبة لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

 

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كما تمت مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة فيما يخص ملف النازحين، وبحث الجهود الحكومية التي تنصب على حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن.

 

 

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