رئيس تكتل إحياء ليبيا: استئناف تصدير النفط أولى خطوات بناء الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، اتفاق استئناف تصدير النفط الليبى بالشجاع، مؤكدًا أن الاتفاق يأتى وليبيا والليبيون فى أمس الحاجة إلى تدفق إيرادات الدولة ، مؤكدا في بيان صحفى، اليوم السبت، أن الاتفاق يعالج الأسباب العميقة للحروب والتوترات، ويفتح صفحة جديدة من الإنصاف لكل المناطق والمدن والقرى والمواطنين.
وتابع النايض قائلا: "أول خطوات بناء الدولة الليبية الموحدة هى الإنصاف والتوزيع العادل لمقدرات ليبيا على كل الليبيين، ونبذ الاستكبار والاستحواذ والغلبة والفساد" ، مشدد على أن الاتفاق يجفف منابع الإرهاب ويحرم عصابات الظلام من غنائمهم التى سرقوها على مدى قرابة العشر سنوات، مضيفًا: "الآن حصحص الحق وسيتضح للشعب الليبى من هم خانقوه".
وعن اصطفاف نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع ليبيا بدلًا من مصالح مدينة أو فئة معينة، قال: "يفتح باب مصالحة وطنية حقيقية بين الوطنيين فى مصراتة وإخوانهم فى باقى ليبيا، ويقطع الطريق على رؤوس الفتن من العصابات المؤدلجة التى مزقت الوطن".
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