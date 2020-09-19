شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي الإصابات 9110 إصابات، فيما تم تسجيل 5 وفيات جديدة. وأفادت الصحة التونسية - في بيان أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 2366 حالة، فيما بلغت إجمالي الوفيات 138 حالة.

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