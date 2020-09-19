شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى ليبى يؤكد عائدات النفط لن توزع بدون تشكيل حكومة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عضو مجلس النواب الليبى زياد دغيم ، بالاتفاق الأخير بين القيادة العامة للجيش الليبى ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ، باستئناف تصدير النفط، موضحا أن أى تحركات بواسطة أيا من الأطراف للاتفاق والوفاق ومعالجة أوضاع الناس هو جهد مشكور.

واستبعد دغيم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إعادة إغلاق النفط مجددا، موضحا أن عائداته لا توزع بدون حكومة وحدة وطنية جديدة ومؤسسات موحدة لذلك بالتسوية لحل الكثير من القضايا.

كان المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي قد أعلن أمس الجمعة الموافقة على استئناف تصدير النفط بعد ثمانية أشهر من توقف الانتاج، وقال إنه اتفق مع حكومة طرابلس على "توزيع عادل" لإيرادات الطاقة ، وذكر المتحدث باسم الجيش الليبي في بيان له إنه تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط ، وسبق أن أكد

حفتر في خطاب تليفزيونى "نحن جاهزون لفتح حقول النفط لتأمين مستقبل ليبيا لمدة شهر واحد".

Advertisements

وفي طرابلس، أصدر أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني بيانا بعد وقت قصير من خطاب حفتر أيضا قال فيه أنه تقرر استئناف إنتاج النفط وأضاف

أن هذا سيشمل لجنة جديدة للإشراف على توزيع الإيرادات ، لافتا الى اللجنة ستنسق بين الجانبين لإعداد ميزانية وتحويل الأموال لتغطية المدفوعات والتعامل مع الدين العام.

وكانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميا، وذلك بالمقارنة مع ما يزيد قليلا عن 100 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.