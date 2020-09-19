شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض الليبى، تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 472 حالة شفاء، و8 حالات وفاة، وذكر المركز - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم السبت، أن إجمالى إصابات الفيروس ارتفعت إلى 27 ألفا و234 إصابة، بالإضافة إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 14479 حالة، فيما توفي 426 شخصًا منذ ظهور الفيروس في ليبيا مارس الماضى.

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