شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستتوقف أعمال «منصة مدرستي» في إجازة اليوم الوطني؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت وزارة التعليم تنفيذ فعاليات احتفالات المدارس في اليوم الوطني عن بُعد وعبر منصة مدرستي وتطبيق التيمز.

وأوضحت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ابتسام الشهري أن إجازة اليوم الوطني 90 لهذا العام تشمل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وجميع منسوبي التعليم أسوة بموظفي القطاع الحكومي.

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وأوضحت أن الإجازة ستكون يومي الأربعاء والخميس وفق ما نص عليه النظام وتشمل توقف أعمال منصة مدرستي والتيمز من شرح الدروس وبثها والواجبات وغيره.

وأضافت الشهري أن المدارس سوف تحتفل باليوم الوطني 90 عن بُعد عبر تنفيذ فعالياتها وبرامجها ومن خلال منصات التواصل والحسابات الرسمية، وفقا لـ”عكاظ”.

وأشارت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم إلى أن مواعيد احتفال المدارس وإدارات التعليم باليوم الوطني الـ90 ستكون اعتبارا من الأحد ٣/٢/١٤٤٢ وحتى الأحد ١٠/٢/١٤٤٢، فيما سيكون الاحتفال في إدارات التعليم الأحد ١٠/٢/١٤٤٢هـ .