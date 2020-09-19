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شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «الجمارك» للمستوردين والمخلّصين الجمركيين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجهت الجمارك المستوردين والمخلصين الجمركيين بعدم إرفاق بيان التعبئة أو الفاتورة الموثقة كونها لم تعد مطلوبة.
وقالت الجمارك، عبر حسابها في “تويتر”: “في كل مرة تزور فيها منصة فسح كمستورد أو مخلّص جمركي، تأكد من عدم إرفاقك لـ “بيان التعبئة” أو “الفاتورة الموثّقة من الغرفة التجارية” كونها لم تعد مطلوبة.
ونشرت الجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي قائمة بالمستندات غير المطلوبة عند البدء في إنشاء طلب فسح.
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