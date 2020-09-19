شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 90% من الطلاب حضروا الفصول الافتراضية بمشاركة 97 % من المعلمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن أكثر من 90% من الطلاب والطالبات حضروا الفصول الافتراضية على موقع منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد.

وأوضح “آل الشيخ” أن العملية التعليمية تسير أفضل من المخطط لها، حيث يشارك 97 % من المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية عن بعد.