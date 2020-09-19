شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 90% من الطلاب حضروا الفصول الافتراضية بمشاركة 97 % من المعلمين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن أكثر من 90% من الطلاب والطالبات حضروا الفصول الافتراضية على موقع منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد.
وأوضح “آل الشيخ” أن العملية التعليمية تسير أفضل من المخطط لها، حيث يشارك 97 % من المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية عن بعد.
ونوّه وزير التعليم في تصريحات، اليوم السبت، لقناة الإخبارية، بجهود أولياء الأمور في إنجاح العملية التعليمية عن بعد، حيث تؤكد الإحصائيات أن 37 % من أولياء الأمور يتفاعلون مع منصة “مدرستي”.
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