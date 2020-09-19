جامعة سودانية تعتزم تدريس اللغة التركية

الخرطوم /الخليج 365

أعلنت جامعة سودانية، السبت، عن عزمها إدخال اللغة التركية ضمن اللغات التي يتم تدريسها فيها، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية بتركيا.

جاء ذلك في خبر أوردته وكالة السودان للأنباء عقب لقاء عقده السفير التركي بالخرطوم عرفان نذير أوغلو مع وفد جامعة "القرآن الكريم وتأصيل العلوم" برئاسة أبكر عبد البنات آدم إبراهيم مدير الجامعة.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن اللقاء "تم مؤخرا" دون تحديد موعد زمني له.

وتناول اللقاء، بحسب الوكالة، مجالات التعاون العلمي المشترك مع مؤسسات التعليم العالي بتركيا، وتبادل الزيارات، وإقامة المؤتمرات العلمية العالمية المشتركة.

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وأضافت أن اللقاء تناول كذلك "تعزيز برامج التعاون في مجالات العمل الطوعي وخدمة المجتمع، ودعم برامج كلية المجتمع الرامية لنشر العلوم والمعارف، وتقديم العون للمجتمعات، وإدخال اللغة التركية ضمن اللغات التي يتم تدريسها بالجامعة".

ونقلت الوكالة عن نذير أوغلو تأكيده، على "ضرورة العمل على ربط الجامعة بنظيراتها في تركيا، والاستفادة من المزايا المشتركة الموجهة لخدمة طلاب العلم، والباحثين في البلدين".

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، علاقات بلاده مع تركيا بأنها "متطورة في كافة المجالات".

وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.