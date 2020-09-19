"الصحة" العراقية تدعو لإنهاء إضراب بدأه أطباء

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

دعت وزارة الصحة في العراق، أطباء بدأوا إضرابا في عدة محافظات صباح السبت إلى إنهائه واستئناف تقديم الخدمات الطبية.

جاء ذلك في بيان للوزارة، بعد ساعات قليلة من إضراب عن الدوام بدأه "الأطباء المقيمون في المستشفيات" صباح اليوم، لدفع الحكومة لتنفيذ مطالب لهم.

وصباح السبت، بدأ "الأطباء المقيمون في المستشفيات" بالعراق إضرابا شاملا عن الدوام، لا يشمل الأطباء في العيادات الخاصة أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة‎، وفق بيانات لأطباء تناقلتها وسائل إعلام محلية.

والأطباء المقيمون، مصطلح يطلق في العراق على من يتولون تقديم الخدمات الطبية لمدة عامين في المستشفيات الحكومية بعد تخرجهم من الكليات الطبية.‎

وأبرز مطالب الأطباء تتمثل بتحديد ساعات العمل، وتفعيل قانون حماية الأطباء، وتوفير العلاجات اللازمة في المستشفيات، وزيادات المخصصات المالية، ووقف الاعتداءات عليهم.

وطالبت الوزارة في البيان الأطباء بإنهاء إضرابهم، ودعتهم إلى "عدم الإصغاء إلى الأصوات التي تدعو إلى إيقاف تقديم الخدمات بما يخالف القانون"

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وأكدت أنه "تم الاستماع لكافة المطالب والمقترحات من قبل ممثلي كافة الفئات".

ولأكثر من مرة خلال العام الجاري تظاهر أطباء في مختلف المحافظات العراقية، مطالبين بحمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأديتهم مهامهم في المستشفيات.

وسجلت الشرطة العراقية خلال الاشهر الماضية اعتداءات متعددة طالت أطباء في مستشفيات تتعامل مع مصابي فيروس "كورونا"، بسبب وفاة بعض المرضى.

وأشارت الوزارة في البيان إلى أنه "تم تشكيل لجنة من قبل المؤسسات الأمنية والقضائية لمتابعة قضايا الاعتداءات على الأطباء، والاتفاق مع لجنة الصحة في البرلمان على تشريع يتضمن تعديلات قانون الصحة العامة بما يخدم الأطباء".

فيما لم يصدر أي تعليق من الأطباء المضربين على دعوة الوزارة حتى الساعة 12:05 ت.غ.

ويأتي الإضراب تزامنا مع تزايد حالات الإصابة بكورونا، إذ سجل العراق 311 ألفا و690 إصابة، بينها 8 آلاف و408 وفيات، و245 ألفا 305 حالة تعاف، بحسب آخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة الجمعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.