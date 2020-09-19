موريتانيا.. بدء امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

بدأت في موريتانيا، السبت، امتحانات الثانوية العامة المؤجلة، بمشاركة 49 ألفا و 754 طالبا وطالبة، وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات الموريتانية، ارتداء الكمامات، واستخدام أدوات التعقيم للوقاية من الفيروس.

وبالتزامن مع انطلاق الامتحانات قطعت السلطات خدمة الانترنت عن الهواتف، في إطار استراتيجية معتمدة منذ سنوات للحد من ظاهرة الغش.

Advertisements

واستأنفت موريتانيا الدراسة بجميع المراحل في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكان من المفترض أن يُختتم العام الدراسي في يونيو/ حزيران الماضي، غير أن توقف الدراسة منذ مارس/ آذار بسبب تدابير كورونا، حال دون ذلك.

وحتى صباح السبت بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في موريتانيا 7361 بينها 161 وفاة و 6882 حالة شفاء.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.