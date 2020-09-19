ترامب يتوقع.. الكويت ثالث الدول الخليجية تطبيعا مع إسرائيل

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب توقع تطبيع الكويت علاقاتها مع إسرائيل قريبا، فيما لم يصدر تأكيد أو نفي من الكويت بهذا الشأن.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرئيس ترامب قب لقائه الجمعة نجل أمير الكويت، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، قال إن الكويت قد تصبح قريبا البلد التالي ليطبع علاقاته مع إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإن الشيخ ناصر لم يتحدث إلى الصحفيين، كما أن السفارة الكويتية لم ترد على طلب للتعليق على تصريح ترامب.

وقرر ترامب، منح وسام الاستحقاق العسكري بدرجة القائد العام، لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لدوره في حل النزاعات وتجاوز الانقسامات في الشرق الأوسط.

Advertisements

وقال البيت الأبيض في بيان الجمعة، إن النجل الأكبر للأمير، سيتسلم الجائزة نيابة عن والده خلال حفل خاص، بحسب شبكة "أي بي سي نيوز" الأمريكية.

وأمير الكويت مريض ويتلقى العلاج في مستشفى "مايو كلينك" بولاية "مينيسوتا" الأمريكية، بحسب المصدر نفسه.

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل اتفاقا للتطبيع الكامل بينهما، أتبعته البحرين بخطوة مماثلة في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.

والثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.