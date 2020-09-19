العراق يرسل 13 ألف طن من الدقيق إلى لبنان

بغداد/علي جواد/ الخليج 365
أعلنت السلطات العراقية، السبت، إرسال 13 ألف طن من مادة الدقيق إلى لبنان في إطار المساعدة التي تبنتها البلاد، بعد تفجير مرفأ بيروت مطلع الشهر الماضي.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان، إنه "تم إرسال شحنة من مادة الطحين (الدقيق) بواقع 13 ألف طن عبر ميناء أم قصر إلى لبنان كمساعدات غذائية".
وأوضحت الهيئة أن "الخطوة تأتي تعبيرا عن التضامن الأخوي العربي، والوقوف مع دولة لبنان في أزمتها الاقتصادية، والكارثة الإنسانية التي حلت بهم بعد فاجعة انفجارات ميناء بيروت".
وفي 4 آب/ أغسطس الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، إثر انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 191 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، و9 مفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل قدرت خسائره بنحو 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975: 1990) واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
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