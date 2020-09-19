شكرا لقرائتكم خبر عن «في قبضة رجال الأمن».. الأمن العام يستعرض جرائم و عمليات توقيف مرتكبيها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قبضت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، على عدد من المقيمين والمواطنين إثر تورطهم في حوادث مختلفة خلال الأسبوع المنقضي، ونشر حساب الأمن العام على موقع “تويتر” مقطعاً يوضح الجرائم التي ارتكبها المتورطون.

وأظهر المقطع عملية القبض على مقيم سوداني الجنسية ارتكب عدة جرائم سطو وسلب للمارة وأطلق النار على مركبة أحد المقيمين، إضافة إلى سرقة لوحات مركبة ووضعها على مركبته لاستخدامها في تنفيذ جرائمه ومحاولة تضليل الجهات الأمنية.

Advertisements

كما تمكن رجال الأمن من ضبط تنظيم عصابي مكون من 4 أشخاص، تورطوا بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائيا قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي ومقايضتها بالريال بأقل من سعر الصرف الدولي، حيث ضُبط بحوزتهم أوراق يمكن تزييفها بما يعادل 930 ألف دولار أمريكي، كما تم القبض على مجموعة من الأشخاص اشتركوا في مشاجرة جماعية نتيجة خلاف سابق فيما بينهم.

وفي حادثة تكررت تفاصيلها؛ ألقت جهات الأمن القبض على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية امتهنوا إرسال رسائل نصية ذات مضامين احتيالية، ليتمكنوا من اختراق الحسابات البنكية وإجراء تحويلات وسحوبات بنكية، حيث تحصلوا نتيجة تلك الأساليب على ما يقارب 300 ألف ريال، كما تم القبض على 3 مواطنين قاموا بإطلاق النار على جهاز للرصد الآلي للسرعات وحرق جهاز آخر على أحد الطرق العامة.

وفي واقعة أخرى، أُلقي القبض على مواطنين تورطا في ارتكاب عدد من القضايا تمثلت بسلب العمالة والسطو على المنازل، كما تمت الإطاحة بثلاثة مواطنين تحرشوا بمجموعة من النساء بألفاظ ذات مدلولات جنسية وتوثيق ذلك بمقطع نشروه في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى القبض على 3 مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت باقتحام المنازل وسرقتها.