شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوعان يحسمان قرار استمرار التعليم عن بُعد أو العودة حضورياً في المدراس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يترقب أولياء الأمور والطلاب والمعلمون قرار وزارة التعليم بشأن آلية العملية التعليمية بعد أسبوعين بشأن اتخاذ قرار استمرار التعليم عن بُعد أو العودة حضورياً في المدراس.

يذكر أن وزارة التعليم، أعلنت في وقت سابق، عن آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام والجامعي.

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وأعلن وزير التعليم، د. حمد آل الشيخ أنه سيجري استئناف الدراسة لجميع المراجل التعليمية في المدارس الحكومية السعودية عن بعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الدراسي الجديد، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير حمد بن محمد آل الشيخ إنه وخلال تلك الفترة سيجري “تقييم الوضع للنظر فيما يتبقى من أسابيع الدراسة بالفصل الأول من العام الدراسي”.

وأضاف أن الدراسة في الجامعات ومؤسسات التدريب التقني ستكون “عن بعد للمقررات النظرية وحضوريا للمقررات العملية”.

وأكدت وزارة التعليم على أهمية الشراكة والتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وغيرهما من المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم.