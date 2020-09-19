- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وأفادت مراسلتنا في تونس، بأن المسيرة انطلقت من أمام وزارة العدل بالعاصمة تونس نحو مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، أين طالبت قيادة الحزب بلقاء رئيس الحكومة هشام المشيشي لتقديم وثيقة تتضمن مقترحات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإصلاح الاقتصاد الوطني.
-
مسيرة مناهضة للإرهاب في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
-
مسيرة مناهضة للإرهاب في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
-
مسيرة مناهضة للإرهاب في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
-
مسيرة مناهضة للإرهاب في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
Advertisements
-
مسيرة مناهضة للإرهاب في تونس
© Sputnik . MARIAM GEDIR
1 / 5
© Sputnik . MARIAM GEDIR
مسيرة مناهضة للإرهاب في تونس
من جهتها قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن المسيرة هي رسالة للحكومة والرأي العام الوطني والدولي، مشيرة إلى أنه لم تكن هناك إرادة سياسية لدى الحكومات المتعاقبة في تونس للمكافحة الجدية للإرهاب.
وأوضحت موسي أن "المنظومة التي وضعها الإخوان منذ سنة 2011 لازالت موجودة بأذرعها الجمعياتية والمالية والسياسية".
وحذرت موسي من "عمليات تبييض للإرهاب تحت قبة البرلمان، مؤكدة أن الإرهاب صناعة محلية في تونس".
كانت هذه تفاصيل خبر تونس: الحزب الدستوري الحر المعارض يقود مسيرة مناهضة للإرهاب... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.