جريدة سعودية تفاجئ قراءها... والخارجية الإسرائيلية تعلق

وغير موقع "عرب نيوز" الناطق بالإنجليزي، والمملوك للشركة السعودية للأبحاث والنشر، الصورة الشخصية لحسابه عبر "تويتر"، بعبارة مهنئة لليهود في أعيادهم، كما وضع الحساب عبارة "شانا توفا" (عيد سعيد) في غلاف حسابه.

وعلقت الخارجية الإسرائيلية على ما قامت به الجريدة السعودية، عبر صفحته الرسمية على "تويتر" بالقول: "صحيفة عرب نيوز السعودية تغير غلافها الإلكتروني وصورة البروفايل بعبارة "شانا توفا" عام سعيد بمناسبة السنة العبرية الجديدة".

​وتتمسك السعودية بموقفها عبر ربط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بالتوصل لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد، بعيد توقيع اتفاق تطبيع علاقات الإمارات والبحرين مع إسرائيل، أنه اتصل بالملك سلمان وأعرب عن أمله بأن تنضم المملكة للدولتين الخليجيتين بإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.