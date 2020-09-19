وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح ضد كورونا... صور

وقال العويس: "إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم"، بحسبوكالة أنباء الإمارات (وام).

كما ذكرت الوكالة أن العويس أكد أن اللقاح يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين، التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة.

وأوضح الوزير أن اللقاح آمن وفعال، وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، والحفاظ على الأرواح.

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وأجازت الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19، لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من خط الدفاع الأول.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية،اليوم السبت، وفاة مصاب نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، منذ الأمس، ليصبح عدد الوفيات الإجمالي في االبلاد 404 حالات.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 809 حالات إصابة بالوباء من جنسيات مختلفة، موضحة أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ بذلك، مجموع الحالات المسجلة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات 84242 حالة.