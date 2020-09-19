شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» يكشف آخر تطورات الحريق الضخم بـ «جبل عمد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مدير الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، اليوم السبت، أنه تمت السيطرة بشكل كامل على حريق جبل عمد المشتعل منذ أكثر من يومين باستثناء بؤر بسيطة.

وقال الفريق العمرو، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن الدفاع المدني لديه كافة الإمكانيات وقد تم تشكيل فريق عمل متكامل للعمل مع الجهات الأخرى للكشف عن أسباب الحريق.

وأشار مدير الدفاع المدني إلى أن من أسباب اندلاع مثل هذه الحرائق، الإهمال الذي قد يحدث من بعض المتنزهين الذين يتركون الفحم المشتعل أو النيران بعد الشواء في المناطق الجبلية.