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شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «المرور» بشأن تجديد «رخصة القيادة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن لقائدي المركبات تجديد رخصة القيادة قبل انتهائها بـ 180 يوما.
وقالت “المرور” في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يمكنكم تجديد رخصة القيادة قبل 180 يومًا من انتهائها”.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور، حددت في وقت سابق، موعد تطبيق الرصد الإلكتروني لدخول الشاحنات في الأوقات الممنوعة في ثلاث مدن جديدة.
وغردت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة: “إن تطبيق الرصد الإلكتروني سيبدأ بعد سبعة أيام في (الدمام – الظهران – الخبر).
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