شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إلغاء صلاحيات إشراف «التجارة» على 6 جهات حكومية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة سحبت بعض صلاحيات وزارة التجارة (الإشرافية) على الجهات الحكومية الأخرى، بإلغاء عدد من المسؤوليات التي كانت تقع تحت إدارتها.

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وشملت الجهات التي لم تعد تحت صلاحية وزير التجارة، هي «هيئة المهندسين، ونظام المقيّمين المعتمدين، وتنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، وتنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وتنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمساهمة العقارية»، وفقاً لصحيفة «عكاظ» .

وأقرت التعديلات أن تحدد لاحقاً الجهة المشرفة التي سترأس الجهة المذكورة بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأعلن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، موافقة مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على الهيئة السعودية للمهندسين، بدلاً عن وزارة التجارة، وذلك نظراً لوجود صلة وثيقة بين «الهيئة» و«البلديات» في الاختصاصات والأهداف والبرامج.