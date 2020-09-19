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شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية» تستقبل عملاءها في هذه المراكز والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت شركة المياه الوطنية ،اليوم السبت، على مواصلتها استقبال عملائها من خلال خدمة موعد عند زيارة مراكز الخدمة بمختلف مناطق المملكة، وذلك بتحديد المنطقة والمركز ونوع الخدمة.
وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنه يمكن زيارة مراكز خدمة العملاء بنظام خدمة موعد مع اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العملاء من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).
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