شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في الفلبين تبدأ استقبال طلبات تأشيرات العمل الاثنين القادم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت سفارة المملكة لدى الفلبين أنه بناءً على التوجيهات سوف تبدأ السفارة بإستقبال طلبات تأشيرات العمل اعتباراً من يوم الأثنين 21 سبتمبر 2020م عبر مكاتب تصدير العمالة فقط .

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وحذرت السفارة في بيان نشرته عبر موقعها على موقع “تويتر” المواطنين من التعامل مع حسابات التواصل الاجتماعي أو الأفراد فيما يتعلق بالإستقدام حيث يجب أن يكون من خلال مكاتب الإستقدام المعتمدة في المملكة لكي لا يتعرضوا للنصب والأحتيال وتكبد الخسائر.

وأضافت : من لديهم تأشيرات خروج وعودة منتهية الصلاحية وزيارة وإقامة وبناء على التعليمات من الجهات المختصة في المملكة عليهم مراجعة مركز خدمة التأشيرات السعودية (TASHEEL – VFS) المعتمد من وزارة الخارجية أعتباراً من يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020م لغرض أنهاء الإجراءات وتسديد الرسوم ومن ثم يقوم المركز بأحضار الجوازات إلى السفارة لمنح التأشيرات المطلوبة خلال يوم عمل واحد، ومن لديهم تأشيرات خروج وعودة سارية المفعول عليهم التواصل مع شركات الطيران ومن ثم إجراء فحص فايروس كورونا.

وتابعت السفارة : لن يسمح لأي شخص بدخول أراضي المملكة ممن لديهم تاشيرات عمل أو إقامة أو زيارة أو خروج وعودة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفايروس كورونا بناء على تحليل من جهة موثوقة ومعتمدة من قبل الجهات المختصة في الفلبين على أن لا يتجاوز موعد إجراء التحليل 48ساعة قبل الوصول إلى المملكة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، مرفق بطيه أسماء وعناوين مراكز الفحص المعتمدة في جميع أنحاء الفلبين والواردة للسفارة من وزارة الخارجية الفلبينية ولمزيد من التفاصيل وتحديثات مراكز الفحص زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الفلبينية.