ألمانيا تكشف موعد إنتاج لقاحات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع معهد "باول إرليش" الألماني الحكومي للقاحات والأدوية الطبية الحيوية، أن منح تصريح بإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد في البلاد قد يتم نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل.



وقال رئيس المعهد كلاوس سيخوتك في تصريحات لمحطتي "آر تي إل" و"إن تي في" الألمانيتين، إن 9 لقاحات مرشحة حاليا في المرحلة السريرية النهائية الثالثة.

وأضاف: "رغم أن تحديد وقت معين هو مجرد تكهن، لكن دعونا نتوقع أن الموافقات الأولى قد تُمنح في نهاية هذا العام أو مع بداية العام المقبل"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

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وأوضح سيخوتك أنه حتى إذا تمت الموافقة على لقاحات في هذا الوقت، فسوف يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يتوفر اللقاح في جميع أنحاء ألمانيا، مضيفا أن الأمر سيعود بعد ذلك إلى معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض ليقرر أي مجموعات سكانية يجب تطعيمها أولا في ألمانيا.

وتابع: "أعتقد أن الأمر سيستغرق بضعة أشهر أخرى العام المقبل، قبل أن نتمكن من التحدث عن التوافر على الصعيد الوطني. وعلى الصعيد العالمي، قد يستغرق ذلك معظم العام المقبل، إن لم يكن كل العام المقبل".

وتوقع رئيس المعهد أن يكون هناك استعداد كبير لدى المواطنين في ألمانيا لتلقي لقاح مضاد لكورونا.

وقال: "أعتقد أن الناس يرون ضرورة كبيرة للقاحات. يمكننا أن نرى ذلك في معهد باول إرليش من حقيقة أنه في بداية التجارب السريرية الأولى كان لدينا الكثير من الاستفسارات عن التطوع للمشاركة في التجارب السريرية الأولى".