الرئيس العراقي: نسعى لاستعادة هيبة الدولة ولا تراجع عن المحاسبة

وقال صالح في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، إن "هناك تاريخاً أسود ومخزياً من المعاناة التي واجهاتها النساء، ويجب ضمان حقوق المرأة"، داعياً في الوقت ذاته إلى "إقرار مشروع قانون الناجيات الايزيديات المُرسل من رئاسة الجمهورية"، بحسب ما ذكرت وكالة "السومرية" العراقية.

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وعلى الصعيد السياسي، ذكر صالح أن "الإصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي مناسب عبر إرادة جدية لإجراء الانتخابات المبكرة تكون حرة ونزيهة بعيدا عن سطوة السلاح".

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وأكد صالح أنه "يجب عدم التراخي في محاسبة الفاسدين والمعرقلين لبناء دولة ذات سيادة كاملة".

وأكد الرئيس العراقي، برهم صالح خلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، يوم الأحد الماضي، أن الانتخابات النيابية القادمة في البلاد مصيرية ومهمة لأنها تأتي بعد تظاهرات شعبية مطالبة بالإصلاح والتغيير ، فيما أشار إلى أن من شروط نجاح هذه الانتخابات حصر السلاح بيد الدولة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية أن "رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح استقبل بمقر إقامته في مدينة السليمانية، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".