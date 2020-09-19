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وتابع برعام، "يحتاج نصر الله دائما إلى معرفة أن المخبأ مكان جيد، يحتاج إلى البقاء هناك، ويحتاج أيضا إلى معرفة أنه لا يوجد مكان لا يمكن العثور فيه على شخص".
وفي رده على سؤال حول عدم وجود جنود إسرائيليين في المنطقة الحدودية خوفا من أن يكونوا هدفا لحزب الله: قال برعام "هناك دوريات مدرعة وليست سيارات جيب عادية"، مضيفا أن "هناك دوريات تدخل وتخرج. ليس علي أن أتصرف كالأحمق. يريد نصر الله قتل جندي إسرائيلي، ولا أنوي السماح له بذلك".
وأضاف قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، أنه "حال تمكن حزب الله من قتل جنود إسرائيليين فلن يكون وحده من سيدفع الثمن، بل أيضا سكان جنوب لبنان"، داعيا إلى "التصرف بعقلانية وألا يعترف بأثر رجعي بأنه أخطأ في تقييم الرد الإسرائيلي كما حدث له عام 2006". وزعم أنه "يعمل قدر المستطاع من أجل منع التصعيد، خاصة وأن آلاف المتنزهين الإسرائيليين يتجولون في الشمال والأعمال مزدهرة هناك".
ويتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، منذ فترة، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الجانبين. وتقع مناطق جنوبي لبنان، المحاذية للحدود مع إسرائيل، تحت سيطرة "حزب الله"، حليف إيران، التي تعتبرها تل أبيب العدو الأول لها.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد عسكري إسرائيلي يشير إلى ضرورة اغتيال نصر الله... متى يمكن التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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