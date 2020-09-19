شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة العالمية تشكر الحكومة السعودية لاستضافتها المكتب الإقليمى للمنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت منظمة السياحة العالمية عن سعادتها بتدشين أول مكتب إقليمي لها في المملكة العربية السعودية، وقدمت الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية، على تقديرها ودعمها لقطاع السياحة كمحرك قوى للنمو والتعافى على جميع المستويات.

واجتمع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO) في دورته 112 و كان هذا أول حدث كبير يتعلق بالسياحة منذ جائحة COVID-19.

وأكد أعضاء المجلس خطط افتتاح أول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية، يكون مقره في المملكة العربية السعودية ، والذي أعلن مؤخرًا عن خططه الطموحة لفتح قطاع السياحة الخاص بها على العالم، من خلال تخفيف قواعد التأشيرة للزوار.

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وأشاد أحمد الخطيب، وزير السياحة في المملكة، بمنظمة السياحة العالمية على "ريادتها خلال هذه الفترة الصعبة. وقال :"يشرفنا أن المملكة العربية السعودية قد تم اعتمادها كموقع لأول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية، وسيساعد هذا النهج التعاوني في دفع عجلة النمو وبناء المرونة عبر قطاع السياحة على المستويين الوطني والإقليمي ". وأعلن أن المكتب الإقليمي للشرق الأوسط سيفتتح بين العامين الحالي والمقبل.

كما وافق المجلس التنفيذي على "إعلان تبليسي: إجراءات من أجل الانتعاش المستدام". ويعترف الإعلان بأن السياحة هي واحدة من أكثر القطاعات تضررا من الوباء ويحدد الجمود العالمي كفرصة لإعادة تنظيم القطاع نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية.

كما وافق الأعضاء بالإجماع على اقتراح إسبانيا لاستضافة الدورة 113 للمجلس التنفيذي ، والتي ستجرى خلالها انتخابات الأمين العام للفترة 2022-2025 (19 يناير 2021).