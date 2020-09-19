مقتل 3 قناصة حوثيين فى الحديدة غربى اليمن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 3 من قناصة الميليشيات الحوثية الانقلابية، خلال الـ 48 ساعة الماضية، على يد وحدة مكافحة القناصة في القوات المشتركة بجبهة الساحل الغربى اليمنى، وأفاد بيان للإعلام العسكري للقوات المشتركة - أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم السبت، بأن وحدة مكافحة القناصة تعاملت بنجاح مع ثلاثة قناصة زرعتهم الميليشيات الحوثية حديثا بين مزارع المواطنين شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا في محافظة الحديدة غرب اليمن، ضمن خروقاتها المتصاعدة لهدنة وقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة.

ولفت البيان إلى أن قناصة الميليشيات حاولوا، قبل مصرعهم، استهداف القوات المشتركة المرابطين لتأمين حياة المواطنين في المنطقة الجبلية.

وتواصل الميليشيات الحوثية تصعيدها العسكري الخطير الذي تسعى من خلاله لتفجير الأوضاع عسكريا ونسف عملية السلام في الحديدة، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة، الذي أكد أن الانقلابيين باتوا يتخذون من الهدنة الأممية حصانة من ضربات القوات المشتركة، أثناء قيامها بتجهيز مواقع ومخابئ لأفرادها.

يذكر أن السكان والمزارعين من أبناء الحديدة في المناطق المحررة باتوا يعيشون رعبا وهلعا بسبب تصاعد الهجمات العسكرية والقصف المدفعي للميليشيات الحوثية على القرى والأحياء السكنية والتي لم تسلم منها حتى الحقول الزراعية.