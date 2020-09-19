شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 726 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة اليوم السبت، تسجيل 726 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأضافت الكيلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة و296 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 70.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات. وأكدت وجود 44 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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