شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافى 267 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، في إحاطة صحفية آخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد، اليوم السبت، منوهة برصد 229 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، مقابل تعافى 267 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 120.089 حالة، واستقرار حالات الوفاة عن 209 حالة، منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 217 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، مقابل تعافى 207 حالات بعد تماثلهم للشفاء، واستقرار حالات الوفاة عند 205 حالات، منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

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كانت وزارة الصحة العامة في قطر كشفت أخر مستجدات وتطورات فيروس كورونا ، منوهة برصد 236 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل شفاء 276 حالة، واستقرار حالات الوفاة عند 205 حالات.

وفى وقت سابق، أشارت وزارة الصحة القطرية إلى أن عدد المتعافين من المرض في قطر بلغ 109993، منوهة بتعافي 284 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت أكدت وزارة الصحة العامة فى قطر فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا فى البلاد الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة و 297 إصابة جديدة بالفيروس التاجى، بزيادة 30 إصابة.